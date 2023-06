ASCOLI PICENO – Gli studenti delle classi 4^A AFM dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, 4^A e 5^A del Liceo Linguistico dell’I.I.S. “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto hanno vissuto un’esperienza particolarmente formativa presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto, ad Ascoli Piceno. Li hanno accompagnati gli insegnanti Chiara Bellabarba, Romina Morresi e Massimo Scarponi. Il tutto è stato reso possibile grazie ad i contatti intrapresi tra la scuola e la direzione del carcere. L’istituto A. Capriotti ha, da sempre, avuto un’occhio di riguardo per la formazione e l’arricchimento di tutti i suoi studenti. L’uscita didattica si colloca all’interno di un percorso sui dritti umani, sviluppato nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica. Gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività preparatorie , dal lavoro con i singoli docenti, all’incontro cn le referenti delle camere penali Ugo Palermi di Ascoli Piceno, Avv. Enrica Piergallini e Avv. Meri Cossignani.

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno introdotto il gruppo all’interno della struttura, mostrando alcuni luoghi legati alla vita quotidiana dei reclusi: la sala dei colloqui con le famiglie e la sala delle attività ricreative. Hanno, inoltre, illustrato le maggiori problematiche legate al contesto carcerario: affollamento delle celle di reclusione; convivenza dei detenuti con soggetti psichiatrici; criticità relazionali varie.

Gli studenti, in seguito, hanno anche avuto modo di partecipare ad un significativo incontro con un detenuto cha ha raccontato loro la sua storia personale, legata a gravi crimini commessi. Ha sottolineato loro l’importanza del percorso di recupero che sta intraprendendo in struttura, nell’ottica del suo reinserimento sociale. I ragazzi hanno manifestato coinvolgimento ed una spiccata sensibilità. L’incontro si è concluso con interessanti domande rivolte al detenuto, incentrate sulle sue prospettive future al termine della pena.

Il Professor Enrico Piasini, dirigente scolastico, ha commentato così: “La riflessione sulla Costituzione è perno dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Trovo fondamentali per i nostri allievi esperienze come questa che fanno toccare con mano cosa intende l’articolo 27, quando afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Devono, invece, tendere alla rieducazione del condannato ed alle criticità tuttora vigenti nella sua piena attuazione”.