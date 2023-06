CASTEL DI LAMA (AP) – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 23:30 circa di ieri, lunedì 19 giugno, per un incendio che ha interessato una legnaia in località Villa Valentino nel comune di Castel di Lama (AP). La squadra di Ascoli Piceno è intervenuta con due autobotti spegnendo l’incendio ed evitando che si propagasse verso le aree circostanti. Infine, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intero scenario.