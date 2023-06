MONTEPRANDONE – Il 21 giugno è la Giornata internazionale dello yoga, ricorrenza istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e sottoscritta da ben 175 paesi. In questa giornata si vuole informare e sensibilizzare la popolazione mondiale alla pratica dello yoga in tutte le sue forme.

Grazie alla pratica di tale disciplina, infatti, ci si può avvicinare ad un perfetto stato di salute psico/fisico.

In occasione della Giornata internazionale dello yoga la Cooperativa DLM propone due appuntamenti in programma a San Benedetto del Tronto e a Monteprandone.

Le due iniziative rientrano nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute” realizzato col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, col sostegno di Comune di San Benedetto del Tronto (nell’ambito del progetto “Sport al parco”), Comune di Monteprandone e Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con l’Associazione Antoniana Eventi e con Qualis Lab.

A San Benedetto del Tronto, dopo il via all’iniziativa di lunedì scorso alla presenza dell’assessore comunale alla cultura Lina Lazzari, l’appuntamento è dalle 7,30 alle 8,30 presso il Parco Wojtyla in via Lombardia.

A Monteprandone, invece, l’appuntamento è fissato alle 19 presso il parco Il giardino dei colori in via Gramsci.

La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927 (anche tramite messaggio).

Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.