SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pulsante cuore sambenedettese, ormai da decenni, si è ritagliato un angolo uno storico luogo educativo per gli adolescenti: la scuola media “G. Sacconi”. Un edificio austero che, nel tempo, ha visto file e file di ragazzi varcare il suo cancello. Ha sentito vociare, nel suo cortile, migliaia di voci all’ombra degli alti tigli. Ha accompagnato tutti loro per tre anni del loro processo di formazione.

La sua è una storia lunga e parte dalla riforma Bottai, padre dell’istituzione della Scuola Media. Attraversa gli anni della Seconda Guerra Mondiale e la fase della ristrutturazione post-bellica in varie sedi precarie. Con il trasferimento della scuola elementare Caselli in altra sede, la Sacconi finalmente si stabilisce in modo definitivo in via Leopardi. Era il 1954, 70 anni fa.

Sarebbe bello festeggiare questo compleanno, raccontando alcuni flashes della vita vissuta tra le sue mura che ne colgano lo spirito e l’evoluzione nei decenni. Come in un puzzle ex alunni, docenti o anche persone, che a qualunque titolo abbiano frequentato la scuola, potranno contribuire con la propria “tessera” in forma di storia, foto, poesia o altro per dar vita ad un simbolico disegno.

Queste “tessere-racconto” dovrebbero ricordare qualche aspetto peculiare della propria esperienza vissuta nella scuola in forma vivace, ironica o avvincente, a seconda della propria emotività. Molti ex alunni hanno vissuto per la prima volta l’esperienza di un viaggio Comenius all’estero, hanno suonato in un concerto o recitato in un teatro, perfino al Quirino di Roma. La scuola ha sempre proposto ai suoi ragazzi innumerevoli progetti col proposito di far crescere e maturare chi vi partecipasse.

Il materiale che sarà inviato, sarà ordinato e composto in un unicum e si potrà anche pensare ad una pubblicazione in ricordo del 70° della storica Scuola Sacconi.

Il gruppo “Progetto Sacconi” attende un vostro riscontro. L’e-mail di riferimento è: paola.anelli@gmail.com