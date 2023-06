SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda che il 3 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare le offerte per la gara, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale e del servizio di cassa del mercato ittico del comune di San Benedetto del Tronto.

Le ditte affidatarie, che ovviamente dovranno essere istituti di credito, gestiranno i servizi per 5 anni. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica tramite utilizzo della Piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche.

Tutta la documentazione è rintracciabile sul sito del Comune www.comunesbt.it – sezione “Bandi di gara e contratti”