SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo venerdì 16 giugno al Palariviera di San Benedetto del Tronto per l’evento “I due volti della nostalgia”, cui è intervenuto il filosofo e psicoanalista Massimo Recalcati. L’incontro è stato organizzato da Jonas San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’ambito territoriale sociale 21 e con la BCC di Ripatransone e del Fermano. Jonas San Benedetto del Tronto è un centro di clinica psicoanalitica per i Nuovi sintomi e dal 2009 opera sul territorio offrendo percorsi di cura personalizzati valorizzando la singolarità del soggetto. L’equipe è composta dalle psicologhe e psicoterapeute Meri Caponi, Laura Santirocco, Letizia Sgattoni e Chiara Cavallo.

“Siamo molto contente del risultato raggiunto e ci dispiace di non aver potuto accontentare tutti quelli che ci hanno contattato via mail o per telefono chiedendoci di poter partecipare, ma le normative non ci permettevano di aumentare il numero dei posti in sala- – hanno dichiarato dal centro Jonas San Benedetto del Tronto. “Ci teniamo a ringraziare l’ambito territoriale 21 e la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano per aver sostenuto e creduto in questo progetto con noi – hanno concluso.

Per informazioni: sanbenedettodeltronto@jonasitalia.it; 350 5364610