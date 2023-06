SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunita unedì 19 giugno, presso l’Auditorium “Tebaldini”, la Commissione Bilancio. a tenere banco è la discussione relativa all’ approvazione del Bilancio Consuntivo CIIP anno 2022 ad indirizzo dell’Amministrazione.

Il Patrimonio Netto vede un incremnto del 68% rispetto al 2010, arrivando a 150.560.691 Euro, rispetto ai circa 90 milioni del 2010.

I ricavi totali dalle utenze domestiche e non, sono pari a 55.176.887 Euro.

La crisi idrica 2016-2022 ha comportato una spesa, al 2022, pari a circa 17,8 Milioni di Euro, di cui 5,8 milioni finanziati dalla Protezione Civile Nazionale.

Le riserve idriche non sono cresciute in seguito alle precipitazioni, che non sono state sufficienti a rigenerare le sorgenti, per le quali ci vuole tempo, di primavera-estate 2023, ma di fatto sono diminuiti i consumi, soprattutto da parte degli utenti che dovevano annaffiare gli orti od irrigare i campi. Si stima un miglioramento per il 2025 quando sarà attivo il potabilizzatore di Gerosa.

Inoltre negli ultimi due mesi, c’è stato un risparmio di corrente elettrica, per lo spegnimento degli impianti di Soccorso di Castel Trosino, di Capo d’Acqua, di Santa Caterina e di Fosso Dei Galli.

Si sta procedendo per risolvere il problema degli allagamenti in zona Ballarin, entro Ottobre dovrebbero essere terminate le condotte in viale Colombo, Via Dari, via Dandolo e dintorni e dovrebbero essere attive le vasche di accumulo.