MONTEPRANDONE – “Una vittoria troppo facile toglie valore al premio”. Così scriveva Shakespeare nella sua opera “La Tempesta”.

Mai frase fu più vera per il gruppo di attori in erba del corso di teatro organizzato dal Comune di Monteprandone e dall’Associazione La Casa di Asterione che il 17 giugno ha portato in scena al Centro Pacetti la nota commedia shakespeariana.

Lunghi e intensi mesi di duro lavoro, infatti, sono stati ampiamente ripagati da una sala gremita che, lasciatasi trasportare sull’isola magica della Regina Prospera dopo un turbolento naufragio, ha applaudito emozionata alla rappresentazione teatrale rivisitata dal Maestro e regista Marco Santamaria, con l’aiuto di Sergio Storoni.

Al termine dello spettacolo, sul palco i saluti e i complimenti del Vicesindaco di Monteprandone, Daniela Morelli: “Siamo felici e fieri di supportare queste belle iniziative, soprattutto se producono un tale risultato”.

Gli allievi del corso Mariagrazia Gabrielli, Nicol Mignini, Chiara Spinozzi, Iris Pepic, Roberto Capriotti, Renato Almonti, Norma Caioni, Leonardo Neroni, Sergio Storoni, Annalisa Coccia, Katiuscia Cava e Matteo Piermanni hanno infine omaggiato il Maestro con una toccante lettera di ringraziamento.

Il foto racconto dello spettacolo