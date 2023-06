MARTINSICURO – Poco dopo le 5 di sabato 17 giugno una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto al Km 395 della SS16, nel comune di Martinsicuro.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Opel Adam che, mentre percorreva la statale in direzione San Benedetto del Tronto, ha impattato violentemente contro il guardrail e, dopo essere uscita di strada, si è ribaltata su un lato appoggiandosi ad una tubazione del metano ad alta pressione che fortunatamente non ha subito danni. Il giovane 37enne alla guida dell’auto non ha riportato conseguenze nell’incidente e non ha avuto necessità delle cure del personale del 118 giunto sul posto.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto alimentata a GPL che è stata successivamente recuperata dall’autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo e da un carroattrezzi dell’ACI. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche personale dell’Italgas ed ANAS e i Carabinieri di Alba Adriatica che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti necessari. Durante le operazioni di intervento la statale è rimasta aperta al traffico veicolare.