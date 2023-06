MONTEPRANDONE – Si è verificato intorno alle 5 della mattina di oggi lunedì 19 giugno, lungo la Strada Provinciale 54 di Monteprandone (C.da Santa Maria delle Grazie) un grave incidente stradale che ha coinvolto un’utilitaria con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi 25enni. Gli occupanti sono rimasti feriti dopo che la loro auto, una Lancia Ypsilon, è finita in un burrone alto oltre cinque metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del NORM di San Benedetto e i Vigili del Fuoco.

Tra i due, ad avere la peggio è stata la ragazza, soccorsa in gravi condizioni: i sanitari del 118, arrivati sul posto in ambulanza, hanno allertato l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale di Ancona-Torrette. Come di consueto, l’ambulanza ha ceduto il passo all’elicottero nell’area di atterraggio sita nei pressi dell’ITC Capriotti. Anche per l’altro occupante dell’auto, un ragazzo, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Le sue condizioni destano fortunatamente meno preoccupazione.