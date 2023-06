GIULIANOVA – Promosso dall’Associazione Arma Aeronautica – sezione Teramo-Giulianova, il prossimo sabato, 24 giugno, alle ore 21, all’interno dei saloni del Kursaal, si terrà il Recital-Concert dell’attrice Daniela Musini. la nota attrice, scrittrice e pianista, metterà in scena un emozionante recital/concerto dal titolo: “LA POESIA DEL VOLO. IL VOLO DELLA POESIA. Liriche dannunziane e musiche immortali”.

Acclamata conoscitrice e interprete dell’opera di d’Annunzio e della figura di Eleonora Duse in Italia e nel mondo, Daniela Musini interpreterà alcune fra le liriche più suggestive del Vate, di cui racconterà la vita, gli amori, le gesta, punteggiando di volta in volta la narrazione e le interpretazioni attoriali con l’esecuzione al pianoforte di brani emozionanti ed appassionati.

La manifestazione sarà anticipata sulla terrazza, alle ore 17, con l’apertura della mostra di aeromodelli statici, la raccolta documentaria sul periodo delle due guerre a cura del ricercatore storico militare Walter De Berardinis e dell’esposizione dei vini della cantina “Biagi” di Colonnella, quest’ultima licenziatario ufficiale del marchio del centenario dell’Aeronautica. La manifestazione giuliese ricalca l’esperienza fatta alla fine degli anni ’90 e inizio anni 2000, quando, con la stessa locale Associazione Arma Aeronautica, veniva organizzata la “Festa dell’Aria”. Grazie agli attuali presidenti e Vice, rispettivamente: Tommaso Di Remigio, Nino Sugaroni (onorario) e Gabriele Barcaroli, il comitato del centenario è riuscito a coinvolgere anche altri partecipanti alla serata dedicata all’arma più giovane d’Italia come: la delegazione del Liceo Scientifico Istituto Tecnico Aeronautico Navale “Antonio Locatelli” di Grottammare con il corpo docenti e gli alunni, e il pilota campione su aliante, il giuliese Iwan Piccioni, che verrà premiato dal comitato organizzatore.

Prima del recital, sempre a cura dell’associazione, verrà scoperta la targa che ricorderà i caduti giuliesi della Regia Aeronautica Militare durante l’ultimo conflitto mondiale: Capitano Pilota Francesco Bargagna, caduto nella Baia di Bongie in Algeria il 23 maggio 1943 alla guida del SM79, pluridecorato; l’aviere Domenico Canzari, disperso all’aeroporto di Tirana in Albania dopo l’8 settembre 1943; l’aviere scelto Mario Dino Lucio Di Pietro, morto nell’affondamento dell’incrociatore ausiliario Città di Palermo nei pressi di Capo Dukato-Mar Ionio in Grecia il 5 gennaio 1942; l’aviere Alberto Manocchia, morto per malattia a Roma il 13 giugno 1945; l’aviere scelto marconista Ernesto Dino Benedetto Marinucci, disperso a seguito dell’abbattimento del velivolo SM79 nella Baia di Bongie in Algeria il 28 novembre 1942 e l’aviere volontario Pierino Sponcichetti, morto per malattia a Giulianova il 15 maggio 1940. L’evento è stato patrocinato dalla Città di Giulianova con ingresso libero.