SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovani europei a San Benedetto del Tronto con un partenariato con una scuola della Repubblica Ceca per ospitare studenti in famiglia e frequentare le attivita’ didattiche in Accademia Risorgimento dal prossimo anno scolastico 2023-24. E’questa la nuova offerta formativa per i giovani sambenedettesi. Approfondire le conoscenze linguistiche a scuola ma anche in famiglia durante tutto il periodo di permanenza dello studente europeo.

Johana, Natalie, Aneta e Sara sono le quattro ragazze che hanno scelto le Marche grazie al project manager Alceste Aubert che da anni coinvolge studenti in erasmus e si fa portavoce delle bellezze del Piceno.

L’Erasmus è un progetto europeo per favorire la mobilità degli studenti in Europa. La parola ERASMUS Significa European Region Action Scheme for the Mobility of University Students ma è un richiamo anche al filosofo e umanista Erasmo da Rotterdam che viaggiò diversi anni in tutta Europa per ampliare le sue conoscenze.

Il programma è rivolto a tutti gli studenti d’istruzione superiore (fino al dottorato compreso) di ciascun paese partecipante.

Questa esperienza permetterà di praticare una lingua inglese ai giovani studenti italiani e trasmettere agli studenti europei la nostra cultura italiana apprezzata in tutto il mondo.

Molti genitori vogliono aiutare i figli non solo ad esercitare la seconda lingua, ma ad aprirsi al mondo. “Grazie alla diversità si imparano mille cose, tra cui non avere pregiudizi conclude Aubert.