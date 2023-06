GROTTAMMARE – Pronto e approvato, il progetto esecutivo del nuovo Asilo nido in zona Ischia è in procinto di essere appaltato. Una struttura da 50 posti, che ha già ottenuto dal Ministero per l’Istruzione le risorse necessarie messe a disposizione dal Pnrr, nell’ambito dei fondi europei Next Generation EU (Missione 4. Istruzione e ricerca. Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università. Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), per l’intero valore di progetto, stabilito in 1.267.200 euro.

“L’area dove andremo ad edificare il nuovo nido – ricorda il sindaco Alessandro Rocchi – era già destinata urbanisticamente ad accogliere questo genere di opera, la quale va a coprire un servizio assente nella zona sud di Grottammare. Il progetto, inoltre, risponde ai nostri obiettivi di costruzione di una comunità energetica, in quanto asseconda le linee guida emanate lo scorso anno dal Ministero della Transizione ecologica in termini di risparmio energetico e di impatto ambientale”.

Il lotto indicato per la realizzazione del nuovo nido per l’infanzia misura 1500 mq di superficie. È collocato all’interno dell’ampia area a verde pubblico e sportivo situato tra la statale Adriatica e via Salvo D’Acquisto nel comparto a nord del quartiere Ischia II. In tale area sono presenti quasi tutti i servizi e le infrastrutturazioni del quartiere (parchi, impianti sportivi, scuole, centri commerciali, teatro) con ampia possibilità di connessione col resto della città e dotazione di parcheggi e reti infrastrutturali.

La progettazione firmata da una équipe di tecnici coordinati dall’architetto Domenico Sfirro prevede la realizzazione di un edificio ad un solo livello con una forte integrazione fra spazi interni e di questi con l’esterno. La superficie complessiva è stata dimensionata per 50 bambini: 42 divezzi, divisi in tre sezioni, e una sezione per 8 lattanti. La superficie lorda interna è di 515 mq (414 netta), gli spazi netti destinati ai bambini misurano 352 mq, nel pieno rispetto della normativa di riferimento che prevede 7mq per bambino (Lr nr. 9/2003), 138 mq sono per gli spazi comuni e l’atrio, il resto per locali tecnici e di servizio. La superficie per gli spazi esterni didattici e ludici misura 915 mq, pari a 18,3 mq/b (la suddetta normativa di riferimento ne prevede 6 mq/b).

Nel progetto sono stati utilizzati i criteri contenuti nel recente D.M. della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, con particolare riferimento, data la tipologia dell’opera, al risparmio idrico ed energetico, all’illuminazione naturale e ventilazione meccanica ed alla riduzione di concentrazione di radon nell’edificio.

“La realizzazione di un nuovo asilo nido è una delle opere più importanti che realizzeremo in questo mandato – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri, in riferimento alla scadenza Pnrr fissata al 2026 -. La mancanza di strutture di questo genere è una criticità generalizzata, che avevamo già deciso di affrontare nella precedente Amministrazione, attivandoci con la progettazione e il reperimento delle risorse necessarie. Raccogliamo ora, infatti, i frutti che insieme agli uffici comunali abbiamo seminato in precedenza”.