MARTINSICURO – All’interno della sala mostra della T&T nel pomeriggio di venerdì 16 giugno ha avuto luogo la prima edizione di Art in ShowRoom-un viaggio tra Arte&Design. È stato ospite d’eccezione il poliedrico artista Mirko Luciani che, con sapiente cura del dettaglio, ha esposto alcune delle sue opere più rappresentative.

Molti i consensi ricevuti ed i presenti che hanno partecipato con grande interesse hanno potuto toccare con mano un percorso emozionale sui generis. Un percorso che si prestava non soltanto a farsi guardare, ma anche a scavare nell’intimo, portando alla luce lo stretto connubio tra arte e design di interni.

Mirko Luciani, che di recente ha esposto anche in importanti mostre milanesi, ha dichiarato: «la casa dove noi tutti trascorriamo gran parte della nostra via è un estensione della nostra anima. Quando l’arrediamo è l’emozione e gli autentici colori della nostra verità interna che dobbiamo ascoltare, senza assecondare influenze esterne. È il nostro intimo dialogo con noi stessi che deve guidarci la mano. I professionisti del settore devono saper vogliere proprio queste emozioni, dialogare con il cuore del cliente. Non è questione di bello o brutto, ma di ciò che ci fa stare veramente bene nel nostro ambiente familiare».

Il Dott. Alduino Tommolini, amministratore unico della T. & T., ha sottolineato i loro propositi con parole di costanza ed innovazione: «come tradizione del nostro gruppo, abbiamo voluto, ancora una volta, percorrere una nuova via del fare impresa: tracciare un ponte ideale tra il mondo del design d’interni e l’arte. Una grande occasione per ribadire quanto i valori dell’umanesimo e dell’arte siano importanti quando si parla del “fare casa”». Ha, infine, ringraziato i numerosi ospiti intervenuti e l’artista Mirko Luciani con un presto arrivederci alle prossime occasioni di incontro.

La mostra di Mirko Luciani resterà aperta al pubblico per un’altra settimana, all’interno dello showroom T&T, in Via dei Castani a Martinsicuro.