SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia in Riviera nel pomeriggio di oggi, 18 giugno.

Un uomo di 42 anni è morto in seguito ad un malore in acqua mentre era sugli scogli, davanti a uno dei primi chalet di San Benedetto, vicino alla foce dell’Albula. A dare l’allarme il figlio di 5 anni, poco dopo le 17. L’uomo sembrava inizialmente essersi ripreso grazie all’aiuto dei bagnanti e di alcuni medici che si trovavano in spiaggia, ma stando al racconto dei testimoni le sue condizioni sono precipitate improvvisamente poco dopo. Vani purtroppo gli interventi di rianimarlo.

La vittima è Paolo Capparè, stimato medico del San Raffaele di Milano, nativo di San Benedetto.