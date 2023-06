SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della 42^ edizione di “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale, lunedì 19 giugno, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra, Massimo Polidoro presenterà il libro “La scienza dell’incredibile” (Feltrinelli). Dialogherà con l’autore Francesco Tranquilli.

Il libro: Ammettiamolo: la realtà se ne infischia di ciò in cui crediamo. Tuttavia, le nostre convinzioni trasformano il modo in cui percepiamo il mondo. Ma dove nascono e come si diffondono le credenze? Che cosa ci porta a sostenere le idee più insolite o totalmente assurde, a scambiare per prove inossidabili semplici suggestioni, illusioni o, al massimo, ideologie e atti di fede? Perché finiamo per contraddire anche l’evidenza dei fatti? E chi coltiva le convinzioni più estreme è solo un pazzo o piuttosto una vittima della manipolazione dei social? In realtà, la tecnologia si limita ad amplificare ciò che da sempre è radicato negli esseri umani: il bisogno di dare un senso a ciò che ci circonda. Per capire come si formano le nostre convinzioni occorre allora risalire alle origini per scoprire come l’evoluzione abbia reso il cervello un sistema formidabile per la sopravvivenza della nostra specie, anche credendo a cose decisamente false. Attraverso la narrazione di alcune storie incredibili, si indagheranno le radici biologiche e psicologiche che alimentano la necessità di credere e, ricorrendo alle ricerche più recenti, si scopriranno le funzioni tuttora svolte dai sistemi di credenza.