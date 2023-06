SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oltre 500 runners, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte con entusiasmo all’edizione 2023 di Corri con Martina-Memorial Domenico Mozzoni. Sono stati raccolti, per la precisione, 6.004,35 euro.

Eugenio Novelli, socio del Lions Club di San Benedetto del Tronto, presidente della ASD Running Team D’Lu Mont e responsabile dell’organizzativo della corsa, ha speso parole di gratitudine e devozione. «Siamo soddisfatti del risultato sportivo perché i partecipanti lo scorso anno sono stati circa 350. Abbiamo, dunque, avuto un notevole aumento delle adesioni. Lavoreremo, già dalla nona edizione, a coinvolgere sempre di più gli atleti non professionisti, i semplici appassionati ed i più piccoli. Questo perché per quanto riguarda gli atleti la gara ha già un suo peso nell’ambito del programma di corsa nazionale».

Tutti i fondi raccolti con le iscrizioni sono da sempre interamente devoluti alle attività di ricerca nell’oncologia pediatrica, in omaggio a Martina. Prima di morire in giovane età di tumore al seno, Martina ha fortemente raccomandato di “informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute”.

Maria Pia Silla, referente distrettuale di “Corri con Martina”, ha aggiunto: «questo è stato un anno davvero importante perché il progetto per l’acquisto di un microscopio laser confocale ex vivo, a scannerizzazione robotizzata, per l’Ospedale Salesi di Ancona, è stato portato a termine con successo. A partire dalla maratona, svoltasi il 22 maggio 2022, sono stati raccolti 140 mila euro con una gara di solidarietà straordinaria. Hanno donato Club Lions e Leo, l’Università Politecnica della Marche, la Fondazione Salesi e numerose aziende private. Restavano da raccogliere ancora 100 mila euro. Il traguardo è stato raggiunto, presentando da parte dei Lions del territorio una richiesta alla loro Fondazione Internazionale (LCIF) di 100.000 dollari, nell’ambito delle progettualità finanziate con fondi internazionali».

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto e promossa dal Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola Sibillini, Valdaso e Leo Club di Ascoli Piceno. In collaborazione, poi, con la Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona e con il supporto tecnica della ASD Running Team D’Lu Mont. Dall’edizione 2024 ci si dedicherà allo sviluppo di un nuovo progetto con l’oncologia pediatrica del Salesi di Ancona, sempre correlato all’uso del microscopio confocale appena donato.