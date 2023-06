Samb C5, il presidente Collini: “Aspetto il pubblico delle grandi occasioni per scrivere una pagina di storia”

I rossoblu sono davvero ad un passo dalla Serie C2 e venerdì 19 maggio alle ore 21 al Palazzetto "B. Speca" scenderanno in campo per il ritorno contro la Giovane Aurora. Il patron rossoblu aggiunge: "Abbiamo allestito un area food e drink gratuita per tutti gli spettatori perché vogliamo trasformare la serata in una festa di tutta la cittadinanza"

di Valerio Fagioli