GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio dopo aver comunicato Cristian Pazzi, come nuovo Direttore Tecnico, e Emanuele Poggi, come nuovo allenatore, ha annunciato anche il nuovo staff per la stagione 2023-2024.

“La S.S.D. Grottammare Calcio ufficializza lo staff della Prima Squadra per la stagione 2023/24.

Oltre ai già annunciati Cristian Pazzi, nel ruolo di Direttore Tecnico, e al nuovo allenatore Emanuele Poggi, lo staff biancoceleste si compone di diverse conferme e un nuovo arrivo.

Gianandrea Mariani, giunto in Prima Squadra nella stagione appena conclusa, sarà il nuovo Allenatore in Seconda. Pierfilippo Carfagna resterà Allenatore dei Portieri, mentre Davide Cipolla assumerà il ruolo di Preparatore Atletico.

Per la figura di Team Manager la società biancoceleste ha deciso di fare affidamento su Giovanni Paolo Carlini, che manterrà il ruolo di Responsabile Marketing”.