SAN ENEDETTO DEL TRONTO – Inoltriamo un Comunicato del comitato “Noi per la difesa dei Pini”

“Siamo un gruppo di cittadini sanbenedettesi che ha deciso di mostrare il proprio dissenso rispetto all abbattimento dei Pini di Via Moretti, degli altri alberi a rischio abbattimento sul territorio comunale e più in generale per la gestione del verde pubblico nella Città di San Benedetto del Tronto.”

“Avete ucciso i pini…di chi la colpa? Questa è la domanda che stiamo facendo all’attuale amministrazione. Lo abbiamo scritto su un lenzuolo appeso simbolicamente sotto i Pini di Via Gino Moretti, quelli ancora in piedi, che continuano a donarci ossigeno in attesa della fine. Vogliamo mettere in evidenza il fatto che organizzare degli eventi in nome del progresso e del verde non giustifica poi la sfrenata cementificazione del suolo che la nostra città sta vivendo, ne la drastica riduzione delle essenze arboree presenti in città.”

In realtà, a detta del Sindaco nell’intero patrimonio arboreo della riviera delle Palme, sono state ripiantumate oltre 120 piante in sostituzione di quelle abbattute, soprattutto per quanto riguarda gli esemplari affetti da punteruolo rosso, ma sul numero di piante abbattute in totale l’amministrazione non da numeri così precisi.

“E’ il momento di fare un inversione di marcia, – prosegue il comitato –i segnali ormai sono più che evidenti e non c’è più tempo da perdere: la natura è un bene da preservare con tutte le forze a disposizione.Ed è per questo che chiediamo “di chi la colpa”?Una domanda che la parte per bene della cittadinanza sambenedettese pone al Sindaco Antonio Spazzafumo e alla quale pretendiamo una risposta.

Assieme alla domanda, facciamo una richiesta esplicita: che in Via Gino Moretti siano piantati tanti Pini quanti ne verranno abbattuti, e che non vengano assolutamente sostituiti con un altro tipo di pianta.”

Richesta alquanto inesaudibile, percè ben 6 esemplari sono stati abbattuti, apparentemente con l’unico criterio di simmetria, e sono stati sostituiti con delle panchine di cemento, senza ombra, in uno degli incroci più trafficati della città, ma in una nostra intervista (cilcca QUI per vederla) l’assessore Gabrielli assicura che le piante abbattute saranno sostituite con nuove essenze.

“Concludiamo ponendo un’ultima domanda, quanta cattiveria c’è dietro l’abbattimento dei due piccoli Pini piantati da pochi mesi a fine Via Moretti (all’incrocio con Via Ugo Bassi)? Erano piante giovani e sane, appena messe a dimora, perché sono state abbattute? E ancora, perché sono state fatti a pezzi e abbattuti, invece che essere estirpati e trapiantati in un altra zona di San Benedetto del Tronto, vista l’estrema facilità del procedimento con arbusti di piccole dimensioni? A tutte queste domande, la cittadinanza aspetta una risposta.”