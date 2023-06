GROTTAMMARE – Sono venti gli equipaggi che faranno parte della 26esima edizione della passeggiata in tandem Ascoli Piceno-Grottammare organizzata dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) di Ascoli e Fermo che si terrà domenica 18 giugno.

La presentazione dell’evento è avvenuta questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Ravenna alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi, dell’assessore all’Inclusività Sociale Monica Pomili, della presidente dell’UICI Ascoli Piceno-Fermo Gigliola Chiappini e del segretario UICI Ascoli Piceno e Fermo Margherita Anselmi.

La partenza della Tandem avverrà alle 9:30 dalla sede ascolana dell’UICI, in via Copernico. La carovana farà una tappa a Colli del Tronto, dove è previsto un saluto del Sindaco, per poi proseguire fino all’arrivo, previsto intorno alle ore 13 in Piazza Kursaal.

Anche questa edizione fa spazio a tutte le età, dai 15 ai 77 anni, ma rimane difficile reperire tandem a sufficienza. Un’esigenza che si traduce in appello per l’edizione del prossimo anno.

Gigliola Chiappini, presidente, parte dai ringraziamenti: “Ringrazio l’amministrazione comunale per aver confermato anche quest’anno di voler ospitare l’arrivo della Tandem. Ringrazio altresì le guide che hanno dato adesione e gli sponsor che ci supportano. Grottammare è tra le città più accessibili, sempre molto attenta e vicina ai nostri bisogni”.

Il sindaco Rocchi, che accompagnerà l’arrivo della passeggiata partendo dal Ballarin insieme all’assessore Pomili, afferma: “Siamo noi che dobbiamo ringraziare l’associazione UICI. Per noi è un grande orgoglio ospitare la passeggiata, rappresenta un’azione di sensibilizzazione molto importante per questo territorio”.

L’assessore Pomili si unisce ai ringraziamenti del Sindaco: “La Tandem è una giornata che ormai fa parte a pieno titolo del nostro calendario di eventi. L’inclusione in questa giornata fa da padrona ed è molto bello vedere il clima di fiducia che si crea nell’equipaggio”.