GROTTAMMARE – Quest’anno l’estate sta decisamente tardando ad arrivare, ma non è certo l’unica che può dirsi in ritardo. Non tutta la nostra spiaggia, infatti, è stata ripristinata e messa in sicurezza, dopo l’inverno.

Complice il maltempo della seconda metà di maggio, i lavori hanno subito un’eccessiva battuta di arresto. Da un lato ad inizio giugno sono stati mobilitati mezzi e personale per ripulire la spiaggia, in maniera relativamente tempestiva. Dall’altro, dopo settimane, i cumuli di sabbia raggruppati sono rimasti ancora lì. Oltre che un dispiacere alla vista di cittadini e turisti, è un dispiacere anche all’olfatto e, più in generale, al benessere.

Nella zona Sud della foce del Tesino, infatti, spicca un gruppo di montagnole di sabbia e sassi sporchi con a poche decine di metri già i primi ombrelloni. È il caso di tirare un sospiro di sollievo proprio perché l’estate 2023 è in ritardo sulla tabella di marcia. Situazioni di questo tipo non rendono giustizia alle bellezze, tutt’altro che nascoste, del nostro Comune e, più in grande, del nostro territorio.