SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aperte le iscrizioni allo storico torneo giovanile di beach soccer che ritorna in grande stile grazie all’impegno del Prof. Roberto Ciferni dell’associazione sportiva sambenedettese STELLA DEL MARE e alla organizzazione nazionale AICS.

La tappa di San Benedetto del Tronto è inserita in un TOUR nazionale organizzato dall’ente di promozione sportiva AICS, dove saranno protagoniste varie squadre provenienti da altre Regioni che si aggiungeranno a quelle locali (che prenderanno il nome di uno Chalet). Varie le località balneari inserite nel TOUR 2023:

19/21 Giugno Roma Lido di Ostia

23/25 Giugno San Benedetto del Tronto

30/01 Luglio Genova

07/09 Luglio Messina Letojanni

15/17 Luglio Terracina

21/23 Luglio Eboli

4/6 Agosto Roma Ostia FINALI NAZIONALI 2023

Il TROFEO DEGLI CHALET nasce nel 2006 proprio con Ciferni, con la collaborazione con la Confesercenti prima e con il Consorzio Turistico Riviera delle Palme poi; quindi il Torneo è proseguito con le edizioni organizzate insieme alla Samb Beach Soccer (dove Ciferni ha ricoperto la carica di Presidente dal 2009 fino al 2017), ed oggi rivive con la società STELLA DEL MARE, dove Ciferni oltre che fondatore è anche il deus ex machina della società sambenedettese che da diversi anni tanto bene sta facendo nella nostra città, in un ambito sportivo prevalentemente rivolto al sociale ed al mondo paralimpico.

Il Prof Ciferni ha dichiarato: “I giovani sono sempre stati un mio cruccio, purtroppo nella Samb Beach Soccer ho vinto tutto ma non ho mai potuto sviluppare un progetto serio. Oggi ci sto riprovando con la STELLA DEL MARE, riattivando un torneo storico, e coinvolgendo uno staff tecnico di prim’ordine in campo giovanile come Ottavio Palladini, Gigi Voltattorni, Giancarlo Beni. L’abbinamento con AICS è stato semplice e naturale dato che è l’unico soggetto di livello nazionale che dà ampio spazio al mondo giovanile, dalle categorie più piccole fino alle più grandi. Terminata la tappa di San Benedetto i ragazzi più meritevoli e volenterosi saranno inseriti nelle varie squadre under della STELLA DEL MARE dove potranno vivere le emozioni di una tappa in giro per l’Italia. L’organizzazione AICS SPORT IN TOUR non ha nulla da invidiare alle altre organizzazioni presenti nel territorio, tutte le gare andranno in onda in diretta streaming con relativa telecronaca”.

Tanti sono gli atleti che negli anni sono passati per il Trofeo degli Chalet, tanti i ricordi, tra i tanti anche Luca Addarii oggi capitano della Sambeach, ed altri talenti che purtroppo si sono persi per strada, uno su tutti Gianmarco Iovannisci vincitore di una delle otto edizioni disputate con lo storico Chalet Camiscioni; in tanti ricordano ancora oggi le sue serpentine sulla sabbia.

La manifestazione si terrà pressa la nuova Beach Arena allestita presso l’ex campo Rodi grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che in due anni ha investito ben 200mila euro (con fondi arrivati anche dalla Regione Marche).

Ecco l’albo d’oro della manifestazione: 2016 Chalet Medusa; 2007 Chalet Americo; 2008 Chalet Camiscioni; 2009 Chalet Anfore; 2010 Lido Azzurro; 2011 Chalet Malibù; 2015 Bagni Andrea.

Le categorie ammesse sono: Under 11 (nati 2012-13-14) Under 13 (nati 2010-11); Under 15 (nati 2008-09); Under 17 (nati 2006-07); Under 19 (nati 2004-05); Cat Open.

Le iscrizioni termineranno martedi 20 giugno. Per info e iscrizioni: 338 7051720.