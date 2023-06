MONTEGRANARO – Truffatrice denunciata a Montegranaro: la donna è stata intercettata ad Anagni. Segue la nota dei Carabinieri:

«Nei giorni scorsi, a Montegranaro, presso la locale stazione dei Carabinieri, un residente di Montegranaro ha presentato una denuncia-querela per truffa, subita da un ignoto malintenzionato. Secondo quanto riferito dalla parte offesa, mentre si trovava nella propria abitazione, è stata avvicinata da un individuo che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, mediante artifici e raggiri, ha segnalato la necessità di risolvere alcune vicende giudiziarie che coinvolgevano il genero della vittima, a causa di un debito di 8.900 euro relativo a una sanzione pecuniaria non pagata. Intimidita dalle possibili conseguenze per il suo familiare, la vittima ha consegnato al truffatore oggetti preziosi immediatamente disponibili, nonché la tessera bancomat e il relativo PIN di accesso.

Con tali informazioni, il truffatore ha successivamente prelevato 1.250 euro presso un istituto bancario a Monte San Giusto (MC). I militari dell’Arma di Montegranaro, supportati dalla Stazione dei Carabinieri di Fermo, hanno immediatamente intrapreso approfondite indagini, supportate dalla minuziosa analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza nella giurisdizione. Ciò ha permesso di individuare l’auto Smart utilizzata dal truffatore per fuggire da Montegranaro. Grazie all’attivazione tempestiva promossa dai militari dell’Arma, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone sono riusciti, nelle ore successive, ad intercettare e bloccare l’auto in questione ad Anagni (FR). All’interno del veicolo è stata identificata una donna napoletana, classe 1978, con precedenti penali. Durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati recuperati tutti i gioielli e la somma di denaro contante, riconosciuti come refurtiva trafugata dalla vittima. A seguito degli accertamenti, la sospettata è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata. Gli oggetti e il denaro recuperati sono stati sottoposti a sequestro penale da parte della Polizia Stradale di Frosinone, in attesa di restituzione al legittimo proprietario e per approfondimenti investigativi da parte del Comando dell’Arma di Montegranaro. L’auto, non essendo coinvolta direttamente nei fatti, non è stata sottoposta a sequestro in quanto di proprietà di una società di noleggio estranea ai fatti. Le indagini sono ancora in corso, e le autorità competenti sono state informate dai reparti coinvolti, che stanno procedendo congiuntamente per fare piena luce sui dettagli dell’evento e individuare eventuali complici o connessioni con altri casi simili.

Il Comando dell’Arma di Montegranaro intende ringraziare la pronta collaborazione e l’efficace coordinamento delle forze dell’ordine coinvolte nell’operazione, che ha permesso di identificare e denunciare il truffatore in tempi rapidi. Grazie all’attività investigativa congiunta, è stato possibile recuperare tutti gli oggetti rubati e restituirli alla vittima. Si ricorda alla cittadinanza di prestare massima attenzione e cautela di fronte a situazioni simili, soprattutto quando persone sconosciute si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o fingono di avere autorità. Le forze dell’ordine autentiche sono sempre munite di apposito tesserino di riconoscimento e possono essere contattate per verifiche ulteriori. Il Comando dell’Arma di Montegranaro e le autorità competenti continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini. Si invitano tutti i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti o casi di truffa. Il Comando dell’Arma di Fermo è a disposizione per ulteriori informazioni e per fornire supporto alle vittime di reati simili».