SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione del 13 giugno la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la concessione di un contributo di € 20.000,00 alla cooperativa “Biancazzurro” per la copertura di una parte dei costi necessari alla riconversione della Comunità Socio Educativa Riabilitativa – COSER in Residenza Sociosanitaria – RD3 per disabili;

– il protocollo d’intesa per la riqualificazione ambientale dei torrenti Albula, Ragnola e del canale consortile della Riserva Naturale Sentina intitolato “Un contratto per tre torrenti a salvaguardia del nostro mare”, che prevede azioni di tutela degli ambienti naturali, delle acque superficiali e dei suoli, di prevenzione del rischio idrogeologico e di salvaguardia delle acque balneabili alla foce dei corsi d’acqua. Il protocollo prevede l’attività del Comune nel quadro di una collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, i Comuni di Acquaviva Picena e Monteprandone, il Consorzio di Bonifica delle Marche, il dipartimento dell’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – ARPAM di Ascoli Piceno, l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 – ATO Marche Sud, Ciip s.p.a. e Picenambiente s.p.a..

– gli indirizzi amministrativi da fornire agli uffici affinché contribuiscano al procedimento, avviato dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, per l’esatta qualificazione giuridica delle aree di costa situate tra la rotonda di Porto d’Ascoli e alla foce del fiume Tronto, caratterizzate, come noto, da aree che, sebbene intestate a privati e ad altri soggetti, presentano caratteristiche tali da ritenerle ricomprese nella categoria dei beni demaniali marittimi;

– la nomina degli agenti contabili a denaro per la gestioni dei Servizi Cimiteriali;

– l’accettazione della proposta di risarcimento danni da parte di un privato cittadino reo di oltraggio a pubblico ufficiale ai danni di un agente di Polizia Municipale;

– una variazione agli stanziamenti di cassa all’interno del Bilancio di Previsione 2023-2025 necessario a fronte di richieste di pagamenti superiori alle previsioni;

– un prelevamento dal fondo rischi contenzioso necessario per la liquidazione di un risarcimento danni stabilito con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno;

– il progetto “Bussola Digitale: orientiAMO LE MARCHE”, che consta nell’attivazione di due punti di facilitazione informatica, uno nella Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” e uno al Museo del Mare, con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale tra i cittadini;

– un’integrazione alla parificazione dei conti di gestione degli agenti contabili per l’imposta di soggiorno dell’anno 2019.