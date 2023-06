SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla luce delle aggiornate previsioni meteorologiche per la serata di oggi, mercoledì 14 giugno, l’associazione “L’AltrArte”, organizzatrice del 27° Festival dell’Arte sul Mare, comunica che la serata jazz in programma per le 21.30, si terrà all’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini”, in viale De Gasperi 124.