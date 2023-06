SAN BENEDETTO DEL TRONTO- In programma, dall’11 al 25 giugno, la seconda edizione del Festival “Terra Madre“, a cura della Cooperativa On the Road, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2023. Il festival ha l’ obiettivo di informare, coinvolgere, parlare, sperimentare e, soprattutto, abbattere le frontiere con gli altri attraverso eventi artistici e culturali, dibattiti, musica, sport e tanto altro.

Ecco il programma:

Dall’11 al 17 giugno, Sala Ascanio Condivi, Piazza XX Settembre, Ripatransone

Esposizione artistica “La femminilità non ha confini” con opere realizzate dalle beneficiarie dei Progetti SAI e dell’Accoglienza Tratta durante il laboratorio di pittura tenuto dall’artista Eleonora Vittorini Orgeas. Le opere intersecano passato e presente per creare nuove trame nel contatto con noi stesse e con la nostra femminilità. La mostra, patrocinata dal Comune di Ripatransone, sarà aperta dall’11 al 17 giugno dalle 9 alle 13.

22 giugno, ore 18,30, Museo del Mare, San Benedetto del Tronto

Incontro e dibattito “Agire l’accoglienza ai tempi del Decreto Cutro”, con Gianfranco Schiavone e Teresa Menchetti del Forum Per Cambiare L’Ordine delle Cose. Durante l’evento si parlerà del Decreto Cutro, dei cambiamenti che ricadranno a livello territoriale nei Progetti SAI e a livello nazionale per quello che concerne hotspot, CPR e procedure di frontiera e delle nuove difficoltà che si andranno ad incontrare. Inoltre, verranno riportate le proposte del Forum Per Cambiare l’Ordine delle Cose per un nuovo Patto Europeo per l’Immigrazione e l’Asilo.

23 giugno, ore 18,30, Cooperativa On the Road, Contrada San Giovanni, San Benedetto del Tronto

Festa del Rifugiato, organizzata in collaborazione con il Circolo ARCI Caciara di Ascoli Piceno. L’evento si aprirà con la sfilata di abiti realizzati nell’ambito del corso di formazione base di sartoria tenuto dalla docente e artista Lalula Vivenzi, cui hanno partecipato le beneficiarie dei Progetti SAI, dell’Accoglienza Tratta, dei Centri Antiviolenza e del Centro PRIDE. Seguirà il concerto live del gruppo Internazionale Vestina e Djset di Dj LaCreme. Grazie al foodtruck di cucina libanese “Lello & il Mattarello”, sarà possibile fare cena sul posto, il menù ha anche opzioni vegetariane e vegane.

25 giugno, ritrovo ore 7,30, partenza ore 9, Parco La Pinetina, Pagliare del Tronto

In partenariato con il Gruppo Podistico AVIS Spinetoli Pagliare, si terrà la 20° gara podistica regionale cui parteciperà il Gruppo On the Road. Chi vuole partecipare al Gruppo On the Road può scrivere all’indirizzo email comunicazione@ontheroad.coop o s.fabrizi@ontheroad.coop

25 giugno, ore 17, Ex Caserma di Cocco, IndieRocket Festival, Pescara

Incontro e dibattito “Sorvegliare e sfruttare: Cutro dalla strage alla negazione dei diritti”, con Duccio Facchini, giornalista, scrittore e direttore della rivista mensile Altraeconomia, e Michele Rossi, Coordinatore del CIAC di Parma. L’evento è stato organizzato nell’ambito del Progetto Diagrammi Sud e ospitato dall’IndieRocket Festival di Pescara. Durante l’evento si avrà modo di parlare del Decreto Cutro, dei CPR e degli Hotspot, di respingimenti e procedure di frontiera. L’ingresso all’evento è di 2 € che andrà a sostegno dell’IndieRocket Festival.

Per maggiori informazioni contattare il numero 346 2172876 o l’indirizzo email comunicazione@ontheroad.coop