SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Carabinieri arrestano noto spacciatore. Segue la nota dell’Arma:

«Nella mattinata dello scorso 7 giugno 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno tratto in arresto un 53enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici e sottoposto al regime degli arresti domiciliari proprio per la medesima tipologia di reato, è stato controllato sul lungomare rivierasco fuori dal suo domicilio durante il permesso giornaliero per attendere alle necessità di vita.

I militari operanti però hanno notato che l’uomo era troppo nervoso ed insofferente per il tipo di controllo che stava subendo e così hanno proceduto alla sua perquisizione rinvenendogli addosso circa gr.24 di sostanza stupefacente del tipo hashish già suddivisa in dosi.

Atteso il rinvenimento, gli accertamenti venivano estesi al suo domicilio ove veniva rinvenuta simile sostanza per complessivi kg 2,350 suddivisa in 20 panetti e 35 dosi già confezionate, oltre che a denaro contante per circa € 1700 ed un bilancino di precisione.

L’operazione si concludeva con l’arresto in flagranza dell’uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e con la sua messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto.

La Magistratura ascolana, dopo aver convalidato l’arresto, emetteva per il 53enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, in aggiunta all’altra misura già in corso».