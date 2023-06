MONTEPRANDONE – Appuntamento sabato 17 giugno al Centro Pacetti di via San Giacomo, 107 a Centobuchi con lo spettacolo “La tempesta” di William Shakespeare.

Si tratta del saggio finale del corso di teatro organizzato per giovani e adulti da “La Casa di Asterione”, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Monteprandone, e tenuto dall’attore e regista Marco Santamaria.

“La tempesta” è una commedia in cui si mescolano realtà e magia. Per la messa in scena, il testo originale è stato riadattato in base ad esigenze del gruppo e scelte registiche. L’opera è ambientata in un mondo ideale e soprannaturale che domina su quello reale. I personaggi si dividono tra questi due mondi.

Solo Prospera appartiene a entrambi, ella proviene dal mondo reale, dove era Duchessa di Milano e ha un legame con i passeggeri della nave che fa naufragare sull’isola, grazie ai suoi poteri magici. Allo stesso tempo domina gli spiriti dell’isola, dove ormai vive.

Grazie ai riferimenti sugli elementi naturali come il mare, il vento, l’aria, il fuoco, che Shakespeare descrive in maniera vivida, lo spettatore è trascinato in questo luogo ricolmo di magia. Uno dei temi principali è quello del perdono, infatti, nonostante il male commesso dai vari personaggi, l’opera ha un lieto fine, tutto e tutti vengono perdonati e infine regna la pace.

Di seguito gli interpreti Sergio Storoni, Mariagrazia Gabrielli, Nicol Mignini, Chiara Spinozzi, Iris Pepic, Roberto Capriotti, Renato Almonti, Norma Caioni, Leonardo Neroni, Annalista Coccia, Katiuscia Cava e Matteo Piermanni. Alla regia Marco Santamaria, aiuto regia e scenggiatura Sergio Storoni

L’ingresso è gratuito. Inizio spettacolo ore 21.