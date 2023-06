GROTTAMMARE – In via Alessandro Volta, nei pressi dello Stadio, l’asfalto ha completamente ceduto. Si è aperta una buca di almeno dieci centimetri di profondità. Questa tipologia di buche rappresenta un pericolo non solo per autovetture e motocicli, ma anche per chi va a piedi, magari con un bastone che lì può facilmente conficcarsi.

Nei pressi poi del parco, riabilitato e migliorato non troppo tempo fa, le radici degli alberi stanno praticamente spaccando la pavimentazione, rigonfiandola.

Davanti ad episodi simili, è lecito guardare al quadro generale e più ampio dell’intero Comune. Quasi settimanalmente pericolose buche vengono prima segnalate e poi riempite di catrame talmente fresco da risuonare all’interno della macchina.

Bisogna tenere a mente che ciò che rende grande anche un piccolo Comune è l’attenzione al benessere ed alla sicurezza dei cittadini. Molti dislivelli dell’asfalto e buche, infatti, non vengono rivisti e gestiti in tempi brevi né efficientemente.