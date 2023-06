SAN BENEDETTO – La Federconsumatori di Ascoli esprime preoccupazione per la richiesta degli stabilimenti balneari di aumentare il numero di ombrelloni disponibili per la stagione estiva, richiesta accolta dal Comune.

Il timore dell’Associazione è che l’aumento consistente del numero di spazi in concessione agli stabilimenti apra la strada ad eventuali irregolarità, causando quindi una situazione non dissimile da quella verificatasi l’estate scorsa, quando decine di turisti sono dovuti essere rimborsati proprio a causa della non conformità alla legge degli ombrelloni.

“Per questi motivi non condividiamo la scelta del Comune” afferma Niccolò Norcini Pala, Presidente della Federconsumatori di Ascoli Piceno, “ma auspichiamo che nei prossimi giorni vengano effettuati i controlli affinché i consumatori non vengano nuovamente

danneggiati dai comportamenti scorretti di alcuni gestori balneari”.

Federconsumatori fa infine sapere che già l’estate scorsa sono stati contattati da numerosi turisti, che avevano subito un grave danno in seguito alla rimozione dei loro ombrelloni dopo i controlli della Guardia Costiera.