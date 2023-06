GROTTAMMARE – L’estate, nel nostro Comune, è animata da numerosi appuntamenti con i mercatini. Ci sono quelli a tema culinario-alimentare; tema artigianale; collezionismo; miscellanea. La frequenza è sia fissa che straordinaria. La posizione è fra il centro città ed il Lungomare Alcide de Gasperi, verso Sud.

Mentre chi li aspetta freme; i commercianti tremano a tratti. Oltre le informazioni fornite sul sito del Comune alla sezione Mercatino “DE LEGROTTE” 2023 con allegati ed avvisi, restano perplessità ed interrogativi.

Le principali sono connesse al nuovo lungomare. Per prima cosa ci si domanda se sarà possibile entrare con i mezzi per poter scaricare. Gli inviti ci sono, ma, data anche la fattura della pavimentazione, l’incertezza è lecita. Poi ci si chiede come saranno gestiti gli spazi all’interno della zona pedonale là dove i muretti in cemento l’hanno ristretta. Preoccupante è anche la situazione parcheggi poiché, seppur non siano stati rimossi come da piano iniziale, sono stati ridotti.

L’altro tasto dolente ed altrettanto importante riguarda gli ingranaggi della graduatoria. Criticità di vecchia data. Al seguito della domanda che va presentata nei termini prestabiliti, si stila la graduatoria secondo la quale è possibile scegliere il posto. Da un lato è da sottolineare la libertà con cui l’espositore via via sceglie fra i rimanenti posti. Dall’altro è da evidenziare che la graduatoria non segue l’ordine della domanda.

Fra creativi ed hobbisti con tesserino, nel dettaglio, la graduatoria va, di default, in alternanza delle due categorie. Queste, inoltre, non sono composte in numeri uguali: i creativi sono di più. È lecito avere chiarimenti e domandarsi per le esigenze di chi l’ordine della domanda non viene mantenuto.

Per consultazioni ed informazioni, visitare il sito del Comune di Grottammare, alla suddetta sezione.