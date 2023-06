GROTTAMMARE – Un nostro lettore si è rivolto al giornale per chiedere un supporto affinché la sua voce possa essere udita. Ci ha scritto per segnalare una spiacevole situazione: molte zone verdi sono lasciate in uno stato di trascuratezza e, qualora, di abbandono.

Nel dettaglio, la zona in questione è quella collinare del nostro Comune. In Via Sempione, 4 nei pressi del Bosco dell’Allegria, si sta sedimentando malcontento fra i residenti. L’erba si sta impossessando della strada, al punto da risultare non soltanto sgradevole, ma anche pericolosa. Il rischio è quello di attirare bisce ed altri animali.

Il tempo malevolo delle ultime settimane e le continue piogge non possono più fungere da capro espiatorio per l’inefficienza e l’inoperosità del Comune. Da un lato è lecito essere tolleranti ed ammettere le difficoltà che il maltempo ha chiamato tutti a fronteggiare. Dall’altro è necessario prendere provvedimenti e chiedere aiuti, se mancano le basi per garantire ai cittadini la vivibilità del territorio.

Non è cosa nuova, purtroppo, notare un diverso tipo di trattamento e gestione delle zone centrali rispetto a quelle non centrali. Il nostro lettore si domanda come possa mancare questa costanza in una cittadina come Grottammare, mentre nel mondo ci sono esempi di zone assai più grandi e più curate.