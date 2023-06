Di Diana Cameli

CASTEL DI LAMA – Dopo Angelina Mango, vincitrice per la categoria canto, dell’appena passata edizione di Amici, arriva anche Matteo Lucido. Wax, in arte, si è ugualmente guadagnato un posto in finale e lo ha difeso egregiamente. Anche se non ha vinto, è stato indubbiamente uno dei protagonisti del talent. Ha ricevuto consensi e grande entusiasmo dal pubblico e dalle radio.

Il suo è stato un percorso turbolento a causa del suo carattere fumantino ed il suo spirito libero e disinvolto. All’interno della scuola, però, ha imparato a confrontarsi con tutte le criticità, in un cammino di crescita.

Il suo Instore Tour per promuovere il CD omonimo ha riscosso un grande successo. Infatti sono state aggiunte nuove date. Fra queste svetta la tappa picena.

Martedì 13 giugno alle ore 17:30 Wax si esibirà live al Centro Commerciale Città delle Stelle, di Castel di Lama. Non perdete l’occasione di ascoltare la sua musica, stando a pochi passi. Una musica che sa d’estate e spericolati nuovi inizi.