CUPRA MARITTIMA -Anche il Margherita partecipa all’iniziativa nazionale promossa dalle associazioni di categoria ANEC e ACEC in collaborazione con il MiBACT, che prevede 5 giorni ( quattro per il Margherita) di proiezioni cinematografiche a un prezzo super scontato per celebrare la bellezza della visione in sala.

Il Margherita chiuderà, dunque, la stagione invernale con “Cinema in festa” dal 11 al 14 giugno con tutti i film a tre euro e mezzo e proiezioni autism friendly per i ragazzi autistici.

Oltre agli sconti, il Margherita vuole cercare anche un contatto con il proprio pubblico, mettendo a disposizione ancora una volta il proprio archivio di manifesti, che si potranno avere con una semplice offerta, oltre a gadget, magliette e molto altro. Un momento di festa per tornare a considerare non scontati i luoghi della cultura e fissare tanti ricordi legati al cinema. In tal senso, a ogni spettatore verrà consegnato un cartoncino dove potrà scrivere il ricordo più bello vissuto al cinema, per ripensare quanto le sale cinematografiche siano state importanti per la nostra vita emotiva e sociale.

In programma film di ultima uscita come “Rapito” di Marco Bellocchio, “Sirenetta” di Rob Marshall, “Il respiro della foresta” di Huaqing Jin e “Passeggeri della notte” di Mikhaël Hers. Grazie alla collaborazione con Omphalos ci sarà anche una speciale proiezione di “Sirenetta” riservata ai ragazzi autistici e alle loro famiglie perché nessuno si senta escluso da questa festa.

PROGRAMMA:

IL RESPIRO DELLA FORESTA di Huaqing Jin (CHN 2023, 85′)