Beppe Grillo: “Juncker ubriaco dalla mattina alla sera. Macron psicopatico”. Ironia pure su Schäuble

Il comico e fondatore del M5S al PalaRiviera di San Benedetto per il suo spettacolo "Insomnia" tiene banco alla grande anche se rispetto al 2011 sugli spalti non mancano i vuoti e in molti casi sembra di essere di fronte ad un deja vu. Nessuna satira sul governo, ce ne sono per Renzi e Berlusconi e soprattutto per i politici europei

di Pier Paolo Flammini