VASTO – L’Happy Car Samb saluta in bellezza la Coppa Italia Aon 2023, battendo nuovamente Genova Beach Soccer 8-4 nell’ultima giornata della manifestazione a Vasto Marina e centrando così la terza vittoria consecutiva.

Mister Oliviero Di Lorenzo conferma il solito quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Addarii-Mascaro-Raphael Silva, ma anche stavolta concede alti minutaggi a tutto il roster compresi i giovani De Baptistis, Cameli e Semprini.

I rossoblù iniziano forte e vanno subito sul doppio vantaggio con i gol di capitan Luca Addarii e Raphael Silva, poi subiscono l’immediata reazione ligure che pareggia momentaneamente grazie agli acuti di Rossetti e Revello. La Samb non si abbatte e continua a spingere, chiudendo il primo tempo sul 4-2 con la firma di Bernardo Botelho ed un altro capolavoro del fuoriclasse brasiliano Raphael Silva.

Nella ripresa Genova accorcia ancora con Marrale, ma Raphael Silva in pochi minuti fa poker personale e permette ai rossoblù di andare al secondo riposo sul 6-3. La Samb a quel punto controlla senza affanno le operazioni nel terzo periodo e, dopo la doppietta di Rossetti per Genova, trova il definitivo 8-4 con le reti del portiere Sebastiano Paterniti e del ‘canterano’ Nicolò De Baptistis.

Grande soddisfazione in casa rossoblù dunque, in attesa del ritorno della Serie Aon a Catania il prossimo 12 luglio per la seconda tappa Scudetto. Il 21 giugno, invece, scatterà il campionato U20 con i ragazzi di mister Gianluigi Rossetti che saranno impegnati contro Icierre Lamezia nell’esordio di Lignano Sabbiadoro.

“Siamo stati sfortunati a perdere la prima partita contro Città di Milano, purtroppo abbiamo subito 3 gol su calci piazzati – ha dichiarato capitan Addarii nel post match -. Poi la squadra si è rialzata alla grande con 3 vittorie consecutive e prestazioni di ottimo livello, siamo felici di aver chiuso al meglio la Coppa Italia. Questa fiducia ci può anche aiutare molto nel proseguo della stagione, adesso ci aspetta un piccolo periodo di riposo e poi torneremo ad allenarci duramente per preparare le prossime tappe di campionato con l’obiettivo di qualificarci alle finali Scudetto”.