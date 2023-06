SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Igor Baiocchi è stato confermato presidente del Circolo Nautico Sambenedettese. La sua rielezione è avvenuta domenica 11 giugno, al termine delle elezioni svolte al PalaRiviera di San Benedetto e alle quali hanno partecipato 351 elettori, che hanno espresso il loro voto, dopo aver approvato il bilancio dell’anno precedente e approvato le modifiche allo statuto. Baiocchi ha ottenuto 201 voti, contro i 99 di Giuseppe Mattetti, anch’egli candidato alla carica di presidente del Cns.

«È stata una assemblea molto difficile – ha dichiarato Baiocchi dopo la sua rielezione – ma, nonostante tutto, abbiamo approvato le modifiche statutarie che erano necessarie per la nostra associazione. Il confronto è stato serrato, ma mai fuori le righe. Si è approvato il bilancio a grandissima maggioranza, con qualche astenuto. Il risultato delle elezioni è forte e indiscutibile, i soci mi hanno riconfermato a larghissima maggioranza, i miei consiglieri sono stati tutti eletti e anche i miei revisori e probiviri. Un segno inequivocabile di grande fiducia che spazza via ogni dubbio sulla grande trasparenza gestionale della nostra associazione. Ora la cosa più importante è quella di organizzare la segreteria, affinché possa riprendere a lavorare, poiché l’assenza del nostro segretario Giuseppe Traini si è fatta sentire. Ci auguriamo tutti di poterlo riabbracciare presto».

Per quanto riguarda la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà poi indicare le deleghe da affidare, la più votata è stata Laura Cennini, con 190 voti, precedendo Carlo Capecci che ha ottenuto 181 consensi. Alle loro spalle si sono piazzati Giacomo Forti (173 voti), Benito Rossi (168), Enrico Ripanucci (144), Mario Picchio (93), Maria Ambra Furiani (87), a pari merito con Alvaro Guidotti. Il primo dei non eletti è Pino Pirri, che correva con la lista di Giuseppe Mattetti, che ha ottenuto 74 voti. Due schede di questa votazione sono state valutate nulle e otto erano bianche. Sono stati anche eletti nel nuovo direttivo del Cns in qualità di revisori dei conti Giovanni Fulci con 142 voti, Piergiorgio Crincoli (130) e Giovanni Cegna (92), mentre in qualità di probiviri sono stati votati Paolo Travaglini (162), Paolo Angelini (154) e Giacomo Voltattorni (75).

Le elezioni erano state indette precedentemente per domenica 21 maggio, ma poi erano state rinviate a domenica 11 giugno. Il ruolo di presidente di seggio è stato svolto da Manrico Urbani.