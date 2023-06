SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aggiornamento ore 19: Cambio di programma.

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il palinsesto di Rai 3 cambia per raccontare meglio la notizia del giorno, i l documentario della serie “Di là dal fiume e tra gli alberi” “Le strade di Firenze” sarà dunque riprogrammato nei prossimi giorni.

Il giorno dopo le semifinali di calcio storico fiorentino, Rai 3 decide di mandare in onda “Le strade di Firenze”, il documentario di Luigi Maria Perotti che racconta come l’antesignano del gioco del calcio descriva la vera natura dei Fiorentini.

Un modo per celebrare la bellezza di Firenze in modo non convenzionale.

La Firenze raccontata da Perotti è insolita e parte dalle sue strade antiche, lungo le quali si sono avvicendate alcune delle personalità più importanti della storia.

Poche città hanno avuto un impatto così determinante nello sviluppo dell’identità culturale dell’umanità. Sulle sponde di quel tratto dell’Arno si è svolta la vita di alcuni degli uomini a cui dobbiamo i pilastri della società attuale, quanto meno quella occidentale. Chi, oggi, residente o di passaggio, decide di immergersi nella magia senza tempo del suo centro storico, non può fare a mendo di incrociare lo sguardo marmoreo di Giotto, Dante, Leonardo da Vinci, Machiavelli (solo per citarne alcuni).

È forse un caso che questa città abbia avuto un ruolo determinate nella loro vita?

Perotti ha cercato di raccontare come oggi i suoi abitanti declinino il concetto di fiorentinità. Partendo da quello che è il suo aspetto più brutale: il calcio storico fiorentino, una antica tradizione che incarna l’anima più verace della città.

Una volta all’anno, si svolgono tre partite in cui i quattro quartieri connessi alle principali chiese del centro si incontrano a Piazza Santa Croce per affrontarsi in un gioco molto cruento fatto di poche regole e tanta rudezza.

I suoi partecipanti sono fiorentini doc che, solo per il fatto di poter onorare la storia della città, sono disposti a cimentarsi in una competizione altamente scenografica in cui hanno tutto da perdere e ben poco da guadagnare se non essere ricordati come interpreti dell’emanazione più carnale del luogo simbolo della bellezza senza tempo.

Partendo dalle storie di alcuni dei “calcianti” (questo è il nome con cui vengono indicati i giocatori del calcio storico), ci immergeremo in un dialogo con le strade della città, che oggi parlano a chiunque abbia il tempo per osservare i dettagli lasciati dal passaggio del tempo.

I protagonisti di questa puntata sono l’ex calciante Franco Prosperi, suo figlio Alessandro, autore del podcast Alessandro Prosperi – postino fiorentino, l’ artista dei cartelli stradali Clet, il compositore Marco Morandi, il ristoratore Daniele Pesenato, il calciante Riccardo l’imprenditore Lo Bue, l’aspirante calzolaio Addicus Bagwell, l’imprenditore Gianni Spataro, Zia Caterina Bellandi, l’artista Laura Vaioli, il digital creator Pietro “Wikipedro” Resta, la direttrice della fondazione Alinari Claudia Baroncini, lo storico Fulvio Conti e l’appassionato di storia Alessandro Ricci.

Il documentario sarà disponibile su Raiplay e andrà in onda su rai tra un mese circa.