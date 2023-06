GROTTAMMARE – Sono stati rivelati questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Ravenna i dettagli della prossima edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amore mio!”.

Le finali si terranno il 28 e il 29 luglio, alle ore 21, presso la Terrazza sul Mare, Foce del Tesino.

Anche quest’anno confermata la direzione artistica di Stefano Vigliante che propone al pubblico un sapiente mix di volti del grande schermo, noti a livello nazionale, e giovani talenti capaci di proporre un nuovo linguaggio di comicità. Si esibiranno sul palco: Ale e Franz, Enrico Bertolino, Francesco Fanucchi, Maria Pia Timo, Mauro Lazzarin, Nathan Kiboba, Saverio Raimondo, Stefania Terrè, Yoko Yamada.

I comici, tra il serio e il faceto, affronteranno sul palco tematiche sociali, disabilità compresa, seguendo come filo conduttore il tema che farà da corniche a tutto l’evento, “Alice nel Paese delle meraviglie”. La capacità di meravigliarsi anche di cose che appaiono scontate.

Le Arance d’Oro che verranno consegnate nel corso della serata, condotta da Gloria Conti e Stefano Vigliante, sono tre: Ale e Franz, Enrico Bertolino e Saverio Raimondo.

Il sindaco Alessandro Rocchi, presente in conferenza stampa insieme al vicesindaco Lorenzo Rossi, al presidente dell’AMAT Pietro Celani e al direttore artistico Stefano Vigliante, ringrazia chi ha contributo all’organizzazione: “Voglio evidenziare il grande lavoro di squadra iniziato con la precedente amministrazione, l’AMAT, l’Ufficio Cultura, l’associazione Lido degli Aranci, gli sponsor, tra cui Picenambiente e Carisap, nonché il direttore artistico Stefano Vigilante”.

Vigliante esprime soddisfazione per la riconferma del suo ruolo: “Grottammare per me ormai è casa. Sono onorato di essere stato confermato direttore artistico anche della 38esime edizione”.

“Avevo seguito da vicino anche l’organizzazione delle precedenti edizioni con la delega al turismo – afferma il vicesindaco Rossi – e insieme all’ex sindaco Piergallini avevamo iniziato ad impostare anche l’edizione del 2023, per cui prosegue un lavoro organizzativo in continuità. ‘Cabaret, amore mio!’ rappresenta il cuore del cartellone estivo di Grottammare e sono molto soddisfatto di quanto realizzato finora”.

Pietro Celani, presidente della fondazione AMAT che storicamente collabora alla riuscita dell’evento, afferma: “‘Cabaret, amore mio!’ rappresenta un riferimento fondamentale per tutto il territorio, un connubio perfetto di cultura e turismo. È un evento la cui importanza è evidente anche dal fatto che dura da 38 anni. Di eventi così longevi ce ne sono pochi”.

Gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal 19 giugno presso tutte le biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e servizio cultura del Comune di Grottammare: costo primo settore 30 euro, secondo settore 25 euro.

I biglietti potranno essere acquistati da lunedì 3 luglio presso i luoghi sopracitati al costo di 20 euro per il primo settore e 15 euro per il secondo.