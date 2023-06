MONTEPRANDONE – La seconda serata del Cassandra, organizzato dall’associazione Prima

Persona Plurale con il patrocinio e il contributo del Comune di

Monteprandone, è senza dubbio la più attesa dal pubblico, per merito

dell’esibizione dei Coma Cose, un duo reduce da un tour primaverile sold

out in Italia e in Europa.

La giornata di sabato del festival culturale avrà inizio alle ore 17:30 al

Parco della Conoscenza di Centobuchi, con un laboratorio artistico per

bambine e bambini a cura dell’associazione “L’Astrolabio”.

Dalle ore 19 apriranno le porte di Piazza Dell’Unità a Centobuchi: dopo una

prevendita che ha fatto registrare numeri importanti, sarà possibile

acquistare l’ingresso presso la biglietteria in loco.

Sarà possibile bere e mangiare presso l’ampia area Food&Beverage.

A partire dalle ore 21 via alla musica dal vivo con il concerto d’apertura

degli Utah, giovane band locale che si sta imponendo nel panorama musicale

italiano.

Dalle 22:45 è il momento dei Coma Cose, duo milanese che ha scalato le

classifiche musicali grazie al doppio successo sanremese “Fiamme negli

occhi” e “L’Addio” ed ha recentemente pubblicato l’ultimo singolo “Agosto

morsica”.

Si consiglia di accedere alla location a partire dalle ore 19, al fine di

evitare lunghe code agli ingressi.