SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I giochi studenteschi vedono il Liceo Scientifico Rosetti ancora una volta sul podio.

Due le vittorie di squadra (nella classifica maschile e femminile) nella fase distrettuali di Atletica Leggera che si è tenuta al campo di via Sgattoni di San Benedetto del Tronto. Lo Scientifico ha superato le squadre del Capriotti e del Fazzini, con vittorie individuali e di squadra ed un vero e proprio dominio nelle gare di corsa con tanti ori in molte gare.

Nei 100 metri femminili prima Elena Scolastra (tempo di 13.11) che supera sul filo di lana in volata Sara Caucci con 13.12. In finale anche Elena Saputelli che con il tempo di 15.31 giunge quinta. Nei 400 Allieve primi quattro posti per le atlete del Liceo: prima Timea Tarulli con 1.06, seconda Sofia Di Filippo con 1.10; segue Vittoria Capriotti (1.14) e chiude in quarta posizione Chiara Spinozzi (1.20). Tripletta sul podio anche nei 1000 metri femminili: gradino più alto per Matilde Marchetti con il tempo di 3.21.8, completano il tris Federica Ioctu e Giulia Gherardo. Nella 4×100 allieve altra vittoria che permette di raggiungere Le atlete della staffetta vincente sono Scolastra, Giorgini, Tarulli e Caucci. Nei concorsi allieve altre grandi presentazioni: l’alto femminile ha visto il secondo e terzo posto di Sara Marinelli e Marta De Cannas con la misura di 1.20. Lungo femminile con la partecipazione di Sofia Filioni e Elanora Marino. Nel getto del peso da 3 kg terza Anna Giorgini con 7.57 e quarta Giulia Silvestri.

Ma la valanga di medaglie si è avuta anche nelle gare maschili: nei 100 metri allievi primo Riccardo Doremi in 12.44, secondo Leon Nasuti con 12.52 e infine quarto Lorenzo Albini con 12.8. Nei 400 metri altro podio tutto Rosetti: primo posto Lorenzo Cameli (56.72), secondo Giannandrea Mazza (58.61), terzo Daniele Mignini (58.82); bella partecipazione anche per Alessandro Ventura con 1.06. Nei 1000 metri vittoria di Leonardo Chiappini con il tempo di 2.43. Terzo Lorenzo Balletta in 3.03, segue in quarta posizione Mattia Di Salvatore, e quinto Andrea Sciascia. Vittoria nella 4×100 per la compagine dello Scientifico con Bagnara, De Flumeri, Albini e Nasuti in 48.65. Nei concorsi maschili vittoria per Davide Felicetti nel lungo in 5.15m; quarto De Flumeri con 4.71 m. Nel salto in alto primo Emil Bagnara in 1.75 m. La gara del peso ha visto al quarto posto Davide Ferretti e sesto Alessandro Rosetti.

Da puntualizzare che la classe 3S ha collaborato con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’attività di giudice gara e nello svolgimento di compiti organizzativi, aspetti che rappresentano un’esperienza importante nel percorso formativo del PCTO.

Insomma davvero una bella soddisfazione per tutti gli studenti che, coordinati dal professor Mauro Marselletti, hanno ancora una volta mostrato che la pratica sportiva è parte integrante di tutti i percorsi dell’istituto e concorre alla formazione completa degli studenti, come ricorda la dirigente scolastica, Stefania Marini, nell’esprimere ai ragazzi coinvolti ed al docente referente le proprie felicitazioni per i bei successi ottenuti.