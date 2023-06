Venerdì 9 giugno 2023 finisce un percorso importante per i piccoli grandi allievi della meravigliosa quinta C. I genitori vogliono congratularsi con i loro piccoli campioni per il conseguimento del diploma di scuola primaria.

In questa bella giornata di festa i protagonisti sono loro: Emanuele, Elia, Alessia, Alice, Elisa, Noemi, Lorenzo D. A., Lorenzo C.,Pasquale, Thomas, Aurora, Marzia, Gloria B, Gloria G., Kamila, Greta, Giada, Megisa, Carmen, Liam, Michelangelo, Manuel, Roan, Davide, Alessandro, Giulia, Giorgio.

Complimenti e in bocca al lupo per i prossimi traguardi!