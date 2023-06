RIPATRANSONE – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, domenica 11 giugno 2023 alle ore 11:30 presso la Sala Ascanio Condivi in Piazza XX Settembre a Ripatransone si terrà l’inaugurazione della mostra “La femminilità non ha confini”, organizzata dalla Cooperativa Sociale On the Road nell’ambito della seconda edizione del Festival Terra Madre. L’esposizione mostrerà le opere che sono state realizzate durante il corso di pittura a cura della docente e artista ascolana Eleonora Vittorini Orgeas, in arte “Evo”, a cui hanno partecipato le beneficiarie dei Progetti SAI e dell’Accoglienza Tratta di On the Road.

Il laboratorio di pittura si è incentrato sul tema della femminilità e sulla sua espressione libera, al di là degli schemi imposti dalla società odierna. Dopo un primo momento di confronto ed approfondimento sul proprio femminile e sulla concezione dell’essere donna, le partecipanti hanno progettato due tele, una rappresentante il loro essere donne nella loro cultura e l’altra il loro essere donne da quando conoscono la cultura occidentale, in particolar modo quella italiana.

A seguito dei primi incontri, sono state scattate delle fotografie dei profili delle partecipanti con indosso gli abiti e gli accessori che esprimono a pieno la loro femminilità. I profili sono stati, poi, riportati pittoricamente sulla tela dalla docente e illustrati successivamente dalle partecipanti, utilizzando la tecnica di pittura che meglio rappresentava il loro stato d’animo e il loro, tra le varie tecniche apprese durante il corso (utilizzo dell’acrilico, delle foglie d’oro, delle polveri metalliche e delle stoffe).

Questo percorso ha prodotto delle opere che intersecano passato e presente per creare nuove trame nel contatto con noi stesse e con la nostra femminilità.

La mostra rimarrà aperta dall’11 al 17 giugno, dalle 9:00 alle 13:00, presso la Sala Ascanio Condivi in Piazza XX Settembre a Ripatransone. L’evento è patrocinato dal Comune di Ripatransone.

La mostra fa parte del ricco programma di eventi artistici, culturali e formativi della seconda edizione del Festival Terra Madre, che la Cooperativa On the Road organizza in occasione della Giornata del Rifugiato 2023. Potrete trovare a breve il programma sui canali social della Cooperativa On the Road e sul sito internet www.ontheroad.coop