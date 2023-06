ALBA ADRIATICA – Un week end con tanto spettacolo e divertimento ad Alba Adriatica con l’Italia Beach Soccer. Sabato 10 e domenica 11 all’interno dello stabilimento balneare Al Faro, nella Soccer Arena Europa Acciai, Italia, Argentina, Albania e Gambia si daranno battaglia per la seconda tappa del Domina Beach Soccer Tour 2023.

Nella prima tappa al Molo Adriano di Marina di San Cataldo a Lecce, il Brasile ha sconfitto l’Italia in finale. Questa seconda tappa di Alba Adriatica organizzata dalla Beach Sport in collaborazione con l’IBS vede la presenza delle nazionali dell’Albania e del Gambia, con gli africani tutti da scoprire, ma annunciati in possesso di una grande condizione atletica.

L’Argentina a San Cataldo è stata sconfitta proprio dall’Italia in semifinale ed Al Faro vorrà rifarsi.Tutta la manifestazione è seguita dalle telecamere di Sky Sport che riprenderà le gare con servizi ed interviste. La rappresentativa italiana sarà formata tra gli altri da Cudini, La Vista, Lazzari, Andrea Bianchi e da Antonio Chimenti, con il selezionatore Maurizio Iorio che fa pretattica e non comunica il resto dei convocati. La formula è semplice e ben collaudata.

Sabato 10 giugno sono in programma due gare. Alle ore 17 si affronteranno Argentina – Albania ed alle ore 18 Italia – Gambia. Domenica pomeriggio le finali. Alle ore 17 la finale per il terzo posto mentre alle 18 la finalissima. Al termine la premiazione con la consueta animazione dello staff Al Faro Beach.