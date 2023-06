VASTO – L’Happy Car Samb Beach Soccer cade immeritatamente 2-3 contro Città di Milano negli ottavi di finale della Coppa Italia Aon 2023, scattata oggi alla Beach Arena di Vasto Marina.

Mister Oliviero Di Lorenzo recupera Alessandro Miceli, ma conferma il quintetto titolare già visto in campionato Paterniti-Bernardo-Addarii-Mascaro-Raphael Silva. Proprio quest’ultimo illude i rossoblù con il gol del vantaggio ad inizio match, poi Milano pareggia con il rigore trasformato da Pagani e il primo tempo si chiude in perfetto equilibrio.

Nel secondo periodo doppietta personale per il fuoriclasse brasiliano Raphael Silva, ma Milano reagisce controsorpassando la Samb grazie ai piazzati vincenti di Savarese e Felipe Piu.

Il risultato non cambia più nemmeno nel terzo tempo e per i rossoblù arriva una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca, anche per qualche discutibile decisione arbitrale: domani mattina Addarii e compagni torneranno in campo per chiudere la Coppa Italia nel miglior piazzamento possibile con avversario e orario ancora da definire.

“C’è tanta delusione per questa sconfitta, possiamo e dobbiamo fare meglio – ha dichiarato mister Di Lorenzo nel post match -. Speriamo almeno di imparare dagli errori commessi, perchè la stagione è lunga e bisogna subito rialzare la testa. Risultato ingiusto? Sicuramente abbiamo tirato in porta molto più di loro, ma se non fai gol poi rischi di perdere come è successo oggi. Adesso cerchiamo di finire bene la manifestazione e poi ci ritufferemo sul campionato”.