La Sciarra Lift ha il piacere di presentarvi il nuovo carrello elevatore KBE-25-35, una soluzione innovativa che promette di elevare la produttività a nuovi livelli.

Il Baoli KBE 25-35 si distingue per il suo design ergonomico e funzionale, che offre agli operatori un elevato grado di comfort. Dotato di un sedile regolabile e di comandi intuitivi, questo carrello elevatore è stato appositamente progettato per limitare l’affaticamento durante le prolungate ore di lavoro. La visibilità è stata ottimizzata attraverso un’ampia area di vetro e montanti sottili, garantendo agli operatori una visione chiara e completa dell’ambiente circostante.

Con una capacità di sollevamento che varia da 2,5 a 3,5 tonnellate, il Baoli KBE 25-35 si contraddistingue per la sua versatilità. Questo carrello elevatore si adatta facilmente a una vasta gamma di applicazioni industriali, sia che si tratti di carichi pesanti che di materiali di dimensioni differenti.

Il Baoli KBE 25-35 offre prestazioni avanzate grazie alla sua tecnologia all’avanguardia. Un motore potente ed estremamente efficiente garantisce una maggiore velocità di sollevamento e una migliore accelerazione. Inoltre, il sistema di controllo intelligente permette una precisione superiore e una maggiore manovrabilità, consentendo agli operatori di lavorare in modo sicuro ed efficiente.

La sicurezza rappresenta una priorità assoluta in ogni ambiente di lavoro e il Baoli KBE 25-35 non fa eccezione. È dotato di un insieme di funzionalità di sicurezza avanzate, come un sistema di frenata antislittamento e un sistema di controllo della stabilità, che riducono il rischio di incidenti sul luogo di lavoro. Inoltre, il design modulare del carrello semplifica le operazioni di manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e contribuendo alla massimizzazione della produttività complessiva.

Il Baoli KBE 25-35 rappresenta una nuova era per i carrelli elevatori, grazie al suo design ergonomico, alle prestazioni avanzate e alle funzionalità di sicurezza all’avanguardia. Grazie a questa soluzione innovativa, le aziende possono incrementare la loro produttività, ottimizzare le operazioni di movimentazione dei materiali e migliorare l’efficienza generale.

Vi invitiamo cordialmente a visitare la nostra sala espositiva alla Sciarra Lift presso il nostro indirizzo in Via San Giovanni 13, Colonnella (TE), per dare uno sguardo da vicino ai nuovi Baoli KBE 25-35. In alternativa, potete contattarci al numero 0861-700251 o all’email info@sciarralift.it per richiedere un preventivo o ulteriori informazioni.

DESCRIZIONE NEL DETTAGLIO: