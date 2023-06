FERMO- In partenza l’ottava edizione di “Villa in Vita Fermo Festival”, che si svolgerà dal 2 luglio al 13 agosto nella splendida cornice di villa Vitali, organizzato dal comune di Fermo e da AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC.

Undici saranno gli appuntamenti, che spaziano dal teatro alla musica fino alla danza. Il primo, il 2 luglio, a cura di Eclissi Eventi, sarà con Emis Killa nella prima tappa del suo Summer Tour 2023 con il quale l’artista presenterà i più grandi successi della sua carriera fino a Effetto Notte. Il 7 luglio sarà, invece, la volta di Guè, per un live di grande energia, sempre a cura di Eclissi Eventi, e l’8 luglio ancora musica con Queen at the Opera, uno show rock sinfonico basato sulle musiche dei Queen. Proposto a Fermo a cura di Duncan Eventi, lo spettacolo nasce da un’idea di Simone Scorcelletti, con la direzione musicale di Piero Gallo.

Il cartellone del festival rinnova anche l’appuntamento con Festival Shakespeare nel Parco, giunto alla terza edizione e curato da Proscenio Teatro. Il 9 luglio sarà in scena Alessandro Haber con la lettura scenica di un grande classico: Otello di William Shakespeare, con Fausto Costantini, Elena Ferrantini e Matteo Rizzi.

Il 16 luglio sarà sul palco Jacopo Tissi, star internazionale del balletto, primo ballerino italiano a diventare étoile della compagnia del teatro Bolshoi, tempio russo del balletto. Lo affiancheranno Polina Semionova, Alina Cojocaru, Ksenia Ovsyanick, David Motta Soares, star internazionali del balletto, in Past forward, un viaggio meraviglioso “tra passato e futuro”. Il 21 luglio sarà protagonista ancora la grande musica con Carmen Consoli, in trio con le chitarre di Massimo Roccaforte e il violino di Adriano Murania in un live dall’ atmosfera intima e intensa.

Molto rumore per nulla di William Shakespeare, nell’adattamento e regia di Proscenio Teatro, completerà il 23 luglio la proposta del Festival Shakespeare nel Parco. Sei attori in scena al ritmo di una danza, di un rito antico e biologico del corteggiamento, come un vaudeville degli anni Trenta, con la freschezza della poesia shakespeariana.

La comicità intelligente e contagiosa di Maurizio Battista sarà al centro il 24 luglio con Ai miei tempi era così…, un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza issati dall’epoca attuale, attraverso proiezioni di vecchi film per dimostrare che di questa presunta modernità ci siamo fatti, appunto, un “film” che non corrisponde ai bisogni reali.

Il 25 luglio sarà la volta di Lezioni di sogni, a cura di Isolani Spettacoli, con l’introduzione di Nicoletta Todesco, un percorso attraverso cui Paolo Crepet invita a ripensare la genitorialità, la scuola e il rapporto tra le generazioni, spronando ciascuno a coltivare i sogni e ad aiutare le nuove generazioni a veder nascere e coltivare i propri.

Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar è, invece, in programma il 5 agosto, un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sempre a cura di Isolani Spettacoli, con l’ensemble Le Muse, la partecipazione straordinaria di Susanna Rigacci al pianoforte, la direzione di Andrea Albertini e la voce solista di Angelica Depaoli.

Concluderà il “Villa in Vita Fermo Festival”, il 13 agosto, History of a legend – Michael Jackson, a cura di Eric Production, un omaggio alla sensibilità artistica del cantautore statunitense, con la direzione artistica e la regia di Danilo Bughetti. Un cast di oltre trenta artisti con cinque cantanti e un ensemble orchestrale metteranno in luce i diversi talenti di Michael Jackson, ripercorrendo tutti i generi musicali toccati nella sua carriera.

PROGRAMMA

DOMENICA 2 LUGLIO

EMIS KILLA

SUMMER TOUR 2023

[a cura di Eclissi Eventi]

VENERDÌ 7 LUGLIO

GUÈ

LIVE 2023

[a cura di Eclissi Eventi]

SABATO 8 LUGLIO

QUEEN AT THE OPERA

da un’idea di Simone Scorcelletti

musiche Queen

dirette da M° Piero Gallo

con Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi

Luana Fraccalvieri, Giada Sabellico

[a cura di DuncanEventi]

DOMENICA 9 LUGLIO

FESTIVAL SHAKESPEARE NEL PARCO

III edizione

a cura di Proscenio Teatro

Generazioni spettacolari / C.T.M. Centro Teatrale Meridionale

OTELLO

lettura scenica da William Shakespeare

con Alessandro Haber

e con Fausto Costantini, Elena Ferrantini, Matteo Rizzi

DOMENICA 16 LUGLIO

JACOPO TISSI

con le stelle internazionali del balletto

POLINA SEMIONOVA, ALINA COJOCARU

KSENIA OVSYANICK, DAVID MOTTA SOARES

PAST FORWARD

TRA PASSATO E FUTURO

coreografie Marius Petipa, Roland Petit

Christian Spuck, Yury Possokov

Johan Kobborg, Alberto Alonso

[nell’ambito di Civitanova Danza festival 2023]

VENERDÌ 21 LUGLIO

CARMEN CONSOLI

IN TRIO ACUSTICO

DOMENICA 23 LUGLIO

FESTIVAL SHAKESPEARE NEL PARCO

III edizione

a cura di Proscenio Teatro

MOLTO RUMORE PER NULLA

di William Shakespeare

adattamento e regia Proscenio Teatro

LUNEDÌ 24 LUGLIO

MAURIZIO BATTISTA

AI MIEI TEMPI NON ERA COSÌ…

MARTEDÌ 25 LUGLIO

PAOLO CREPET

LEZIONI DI SOGNI

introduce Nicoletta Todesco

[a cura di Isolani Spettacoli]

SABATO 5 AGOSTO

Teatro Verdi Montecatini – Associazione Ritorno all’Opera

OMAGGIO A

MORRICONE

MUSICHE DA OSCAR

con la partecipazione straordinaria di Susanna Rigacci

pianoforte e direzione Andrea Albertini

con Ensemble Le Muse

voce solista Angelica Depaoli

[a cura di Isolani Spettacoli]

DOMENICA 13 AGOSTO

HISTORY OF A LEGEND

MICHAEL JACKSON

con Jordan Trey, Stefano Latteri, Rossana Canta

Valentina D’Amelio, Laura Sangermano, Chiara Vannini

scenografie Valentina Farina

coreografie Ferruccio Fumaselli

direzione artistica e regia Danilo Bughetti

[a cura di Eric Production]

Inizio spettacoli: ore 21,15 – History of a Legend ore 21

Per informazioni: biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295.