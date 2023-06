Areamare, i proprietari hanno fatto ricorso al Tribunale per ottenere una risposta dal Comune

DisAppunti Quotidiani – Nuova puntata della rubrica giornaliera del direttore Nazzareno Perotti.

Gli argomenti di oggi, 8 giugno, sono: palazzine a Porto d’Ascoli, il Tribunale ha accettato il ricorso di Areamare e il comune deve esprimersi entro 90 giorni.

Questione parcheggi, stigmatizzata da “Cambia Sbt” e la querelle con Massi.

Anniversario del rogo del Ballarin, nessun ricordo né da parte della società rossoblu, né del Comune.

Samb, le ultime sulla trattativa Angelini che continua a fare sul serio, anche se come lui ben sa, l’accordo scritto non servirà a nulla se prima della presentazione non avrà versato una garanzia di 2-3 milioni nelle mani del sindaco Spazzafumo. Sbaglierebbe il primo cittadino se non la pretendesse.

Calcio Nazionale, il commento alle finali europee delle squadre italiane.

