Dal 14 giugno al via a Monteprandone il progetto “Summer Yoga”

Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni mercoledì fino al 30 agosto (tranne in caso di pioggia) presso il Parco Il Giardino dei colori in via Gramsci

di Leonardo Delle Noci